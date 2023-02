Incendio in appartamento a Roma, 4 intossicati anche una bambina

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Quattro persone, tra le quali una bambina, sono rimaste intossicate nell'incendio divampato in un appartamento in via dell'Impruneta nel quartiere Magliana a Roma. Gli intossicati sono stati trasportati dal 118 in ospedale e tre appartamenti sono stati dichiarati inagibili. L'incendio è divampato nel primo pomeriggio in un appartamento al sesto piano di un edificio di otto piani. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Il palazzo è stato evacuato. L'appartamento è stato completamente distrutto dalle fiamme. (ANSA).