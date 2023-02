Gualtieri, 'Ryder Cup tappa verso Expo 2030

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Con Golf in Piazza ci avviciniamo a uno degli eventi più importanti dello sport mondiale, la Ryder Cup, che ci vedrà protagonisti, vogliamo che Roma sia pronta.

Quello di oggi è una bellissima tappa verso Expo". Parola del sindaco della Capitale Roberto Gualtieri, durante l'evento Golf in Piazza, organizzato dalla Federgolf a Villa Borghese. "Stiamo mostrando un volto straordinario della Capitale e siamo convinti che Ryder, Giubileo e poi Expo possano significare un rilancio della nostra città - aggiunge il sindaco - Voglio complimentarmi per tutti gli organizzatori che si stanno preparando per un appuntamento importantissimo. Ryder a Roma è un sogno". (ANSA).