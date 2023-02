Golf:Tajani, Ryder Cup volano per candidatura Expo Roma 2030

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Golf in Piazza è anche un volano per presentare la candidatura di Roma 2030: una grande Capitale che può organizzare un grande evento come la Ryder Cup, può anche essere la sede dell'Expo 2030". Lo ha detto il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Villa Borghese nell'appuntamento di promozione della Ryder Cup 23 organizzato dalla Federgolf.

"Quello di oggi è un grande evento che dimostra come Roma sia in grado di organizzare eventi straordinari - ha aggiunto Tajani -. La Ryder Cup è l'appuntamento sportivo più seguito sul pianeta dopo Olimpiadi e Mondiali di calcio. Sarà un ponte tra Italia, Europa e Stati Uniti, è un appuntamento che avrà tanti significati, ma deve attirare nel nostro Paese turisti amanti dello sport. Anche io imparerò, magari ci metterò un po' più di tempo".

In chiave Expo 2030, Tajani si è augurato che tutti i golfisti di rilievo possano, tornando nei loro paesi, "pensare che l'Esposizione universale si possa fare in Italia. Questo significa far contare di più la nostra Nazione nel mondo e far crescere la nostra economia, perché vuol dire far arrivare milioni di turisti in più". (ANSA).