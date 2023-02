Scuola: sciopero Usb e iniziative studenti fino a domenica

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - L'Unione Sindacale di Base ha proclamato per oggi uno sciopero di tutto il personale della scuola, per l'aumento degli organici, il miglioramento delle condizioni di lavoro e salariali di tutto il personale - precario e di ruolo, ATA e docente - e degli studenti, "che il governo avvia a un futuro di precarietà e sfruttamento", dicono gli esponenti di Usb.

Al tempo stesso, da oggi e fino a domenica, centinaia di studenti da tutta Italia, insieme all' Unione degli Studenti e ActionAid, si riuniranno per discutere di partecipazione e rappresentanza dopo i primi 100 giorni del nuovo Governo.

Saranno tre giorni di rivendicazioni, condivisione e valorizzazione di esperienze da tante città per porre l'attenzione sul diritto allo studio, il benessere fisico e psicologico degli studenti, il contrasto alle diseguaglianze educative e alle discriminazioni. Molte saranno le proposte per rafforzare gli strumenti di partecipazione e rappresentanza di studenti e studentesse e richiamare la politica alle proprie responsabilità. Saranno presenti anche attivisti/e, genitori, docenti e rappresentanti di numerose organizzazioni già coinvolti nella campagna nazionale Possiamo Tutto, lanciata lo scorso settembre da Unione degli studenti e ActionAid, per richiedere maggiore spazio e rappresentanza decisionale - non solo consultiva - degli studenti all'interno degli organi collegiali scolastici fino alle sedi decisionali nazionali.

L'assemblea si concluderà alle ore 11 di domenica 12 febbraio con un flash mob organizzato davanti al Ministero dell'Istruzione. Al grido "Mai più invisibili" più di 150 studenti indosseranno delle maschere bianche per protestare contro l'invisibilità a cui sono costretti dalla politica.

