Roma:Gualtieri presenta spazzatrice per aree di pregio

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Arriva a Roma, prima in Italia, la 'Lasp', una lavaspazzatrice multifunzione per le pavimentazioni di pregio della città, come quella dei portici di piazza della Repubblica o del colonnato di San Pietro. La sperimentazione del mezzo Ama, costato circa 100 mila euro, è stata presentata questa mattina sotto i portici di piazza Vittorio dal sindaco Roberto Gualtieri assieme all'assessora ai Rifiuti Sabrina Alfonsi e al presidente di Ama Daniele Pace. Il veicolo ha la parte frontale intercambiabile, il che gli permette di svolgere diverse funzioni di pulizia, e usa detergenti al 90 per cento biodegradabili. La sperimentazione inizierà nelle prossime settimane e se sara considerata un successo si metterà a gara l'acquisto di altre Lasp, circa una decina secondo le stime dell'azienda. Gli operatori saranno formati per guidare la macchina. "Parliamo di un nuovo mezzo particolarmente adatto non solo a pulire ma a lucidare e sanificare alcune zone particolari, come, ad esempio, i portici - ha detto Gualtieri - Questa è una sperimentazione e se l'esito sarà positivo acquistaremo alcuni di questi mezzi, in particolare in ottica Giubileo. Questa operazione rientra in un piano di acquisto dei nuovi mezzi, più di 70 nuove spazzatrici, previsto dal Piano industriale di Ama per dotarsi di strumenti adeguati e moderni".

