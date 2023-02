Pari opportunità Campidoglio,'chiarire su accuse a Ad Acea'

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Chiarimenti e documenti per chiarire il caso delle hostess in Acea". La presidente della Commissione Pari Opportunità del Campidoglio, Michela Cicculli, assieme al presidente della commissione lavori pubblici, Antonio Stampete, chiedono all'azienda una "documentazione completa relativa all'audit e un chiarimento sui rapporti contrattuali con la ditta Cosmopol che fornisce le hostess che lamentano un comportamento scorretto nei loro confronti". La vicenda, anticipata da Repubblica, riguarda le denunce da parte delle hostess che lavorano nell'azienda, di comportamenti sessisti e discriminatori che sarebbero attuati dall'Ad Palermo. "Chiediamo anche che ci sia fornito il riferimento del responsabile della sicurezza interna che vorremmo interpellare su questa vicenda", spiega all'ANSA la presidente della Commissione Pari opportunità del Comune di Roma, Michela Cicculli. "Si chiede al Sindaco di intervenire su questa vicenda, e va bene, ma voglio ricordare che ci sono altri soggetti competenti che si stanno attivando per chiarire quanto accaduto a cominciare da consiglieri e commissioni dell'Assemblea capitolina", sottolinea Cicculli.

(ANSA).