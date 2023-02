Investito da auto a Roma, morto un 30ennne

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Un uomo di 30 anni è morto oggi a Roma dopo essere stato investito da una auto. Il fatto è avvenuto intorno alle 14 in via dell'Archeologia, a Tor Bella Monaca, periferia di Roma. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, l'uomo sarebbe stato centrato dall'auto che poi sarebbe andata a sbattere contro alcune auto parcheggiate. Il 30 enne è stato trasportato in ospedale dove però è morto a causa delle ferite riportate nel violento impatto. Il conducente del mezzo verrà sottoposto ai test di alcol e droga. (ANSA).