Cospito: sit-in ministero,perché volete uccidere Alfredo?

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Fuori Alfredo dal 41 bis", queste le parole sullo striscione e anche quelle urlate dagli anarchici, in via Arenula, davanti al ministero di Giustizia, in un sit in di solidarietà a Cospito.

"Alfredo è al 41 bis per un fatto che non ha commesso.

Quantificare il suo reato come strage politica è vergognoso. Per la strage serve il fine di uccidere -sostengono i manifestanti- Vogliono uccidere Alfredo ma noi non trattiamo". (ANSA).