Violenze su figlia ed ex moglie, a processo prof Sapienza

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Violenze sia fisiche che piscologiche e lesioni personali. Sono i reati contestati dalla Procura di Roma nei confronti di Cesare San Mauro, 67 enne docente alla Sapienza finito sotto processo davanti al giudice monocratico della Capitale. L'uomo è accusato di avere aggredito fisicamente la ex moglie e la figlia. Una vicenda, come riporta oggi Repubblica, che risale al periodo compreso tra il giugno del 2016 e il maggio del 2017. San Mauro avrebbe vessato la figlia anche dal punto vista psicologico. Nel corso dell'udienza svolta a piazzale Clodio l'imputato, difeso dall'avvocato Carlo Longari, ha respinto le accuse.

"Fatti a me falsamente attribuiti", così il docente della Sapienza Cesare San Mauro respinge le accuse. San Mauro parla di "diffamazione" e di "calunnie della mia ex moglie che mi accusa di percosse a lei e alla mia adorata figlia". "Questa ricostruzione di fatti inesistenti (risalenti a sei anni fa), fu già oggetto di un identico disegno diffamatorio ed evidenzia in modo macroscopico e inconferente le accuse formulate dalla mia ex moglie e fatte proprie dal pm quasi cinque anni fa", aggiunge San Mauro sottolineando come già nel 2020 si arrivò a disporre, nei confronti di organi di stampa, "la disabilitazione dell'accessibilità dell'articolo sia tramite i motori di ricerca esterni al proprio sito che attraverso il motore di ricerca interno utilizzabile dagli abbonati". (ANSA).