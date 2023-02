Cospito: domani presidio anarchici davanti a ministero Giustizia

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Presidio degli anarchici domani alle 17.00 davanti al ministero della Giustizia. "al fianco di Alfredo Cospito, contro ergastolo ostativo e 41 bis".

"Da oltre cento giorni - si legge nel volantino che preannuncia l'iniziativa - Alfredo protrae lo sciopero della fame, prosegue la sua lotta fino alle estreme conseguenze. In ogni caso uscirà dalla tomba per vivi dove cercano di seppellirlo. Portiamo ancora una volta in strada la sua voce e la nostra solidarietà. Il ministro Nordio è il responsabile delle condizioni di salute di Alfredo e del rimpallo sulla decisione sulla sua vita o sulla sua morte". (ANSA).