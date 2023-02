Aspettando la Ryder Cup, doppio evento a Roma e Milano

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Golf per tutti verso la Ryder Cup italiana. Sabato 11 febbraio dalle ore 10 alle 17, per la prima volta contemporaneamente a Roma in via delle Magnolie, nel cuore di Villa Borghese, e a Milano in Piazza del Duomo, torna "Golf in Piazza".

Il primo evento della 'Road to Rome 2023' arriva a 230 giorni dalla Ryder Cup, terzo evento sportivo più importante al mondo che, dal prossimo 29 settembre all'1 ottobre, a Roma e sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club, vedrà sfidarsi il team Europe, unito sotto un'unica bandiera, e il team Usa.

Per "Golf in Piazza" saranno allestite 12 postazioni di prova per scoprire da vicino uno sport inclusivo e in espansione verso la Ryder Cup.

Alla manifestazione sono attesi il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, il ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente della Federgolf Franco Chimenti e il direttore generale del progetto Ryder Cup 2023 Gian Paolo Montali. (ANSA).