Mourinho "Zaniolo deve chiarire con il club, non con me"

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Zaniolo? E' un problema della società, deve risolvere con loro. Non con me". Lo ha detto Josè Mourinho parlando a fine partita a DAZN dopo la vittoria della sua Roma contro l'Empoli. Poi a chi gli chiede del rinnovo di Smalling aggiunge: "Non posso fare nulla io. Per esempio io potevo andare via a dicembre, ma sono rimasto qua. Poi delle volte sembra che dobbiamo andare in Serie B, ma invece siamo lì tra le squadre in alto". Sulla sconfitta di mercoledì in Coppa Italia e i fischi di oggi ad alcuni calciatori, invece, spiega: "Questa è la nostra realtà e sembra che qualcuno non la capisca.

Se vinciamo contro la Cremonese, poi non vinciamo con l'Empoli.

Ma noi facciamo il massimo comunque. Oggi ho detto ai giocatori di entrare in campo con uno zaino pieno di frustrazione. Ma gli ho detto che siamo solo noi, senza aiuti". Conclude parlando di Abraham: "C'era un piccolo periodo in questa stagione dove mi ha creato dei dubbi, perché avuto un momento difficile. Ora gioca molto meglio: anche se non segna il suo contributo è importante e lo dà sempre". (ANSA).