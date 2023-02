Borgonzoni, raccontare di più le donne leader è già rivoluzione

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Una due giorni di laboratorio sulla leadership femminile ideata e organizzata da Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà in collaborazione con il ministero della Cultura, accolta con grande entusiasmo all'Acquario Romano, il 2 e il 3 febbraio, in entrambe le date gremito di molte donne provenienti dai più diversi ambiti della cultura e dell'arte e delle scienze. L'evento, dato il successo, sarà il primo di una serie. L'appuntamento per il prossimo anno è già fissato: 1 e 2 febbraio 2024. Chiara Sbarigia afferma: "Questa idea è nata perché c'era, e c'è ancora, bisogno di una narrazione al femminile di esempi positivi, di donne che sono arrivate ad un certo punto della loro vita in una posizione apicale". Tra gli ospiti anche Cristiana Capotondi, protagonista di un podcast dal significativo titolo "Un Viaggio Dispari" prodotto da Archivio Luce in collaborazione con Chora Media proprio sulla lunga strada delle donne italiane verso la parità di genere, che ha così commentato l'iniziativa: "Sono molto felice di questo incontro con la leadership femminile perché ritengo che oggi raccontare in che direzione può andare la leadership siamo molto importante anche per il mondo maschile, sarebbe importante pensare ad un futuro di leadership che non abbia necessariamente una connotazione di genere".

Felice dell'esito dell'evento anche la sottosegretario Lucia Borgonzoni, intervenuta al convegno: "La giornata di oggi è la dimostrazione che ci sono donne alla guida di università ed aziende e dovremmo raccontarle di più. Credo che un evento come questo sia importante far vedere che ci sono tante donne che guidano il nostro paese e disegnano il nostro futuro e quello dei nostri figli, questa è la vera rivoluzione". (ANSA).