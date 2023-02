Lazio: D'Amato e Bianchi incontrano li studenti

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Difendere la scuola pubblica e la sanità pubblica: ne hanno parlato il candidato del centrosinistra alle regionali nel Lazio Alessio D'Amato e la candidata M5S Donatella Bianchi davanti agli studenti di tre quinte del liceo Aristofane di Roma, nel quartiere del Tufello.

Dalle liste d'attesa nella sanità alla mobilità sostenibile, dal termovalorizzatore di Roma al nucleare, dalle politiche del lavoro all'alternanza scuola lavoro fino alla mancata alleanza tra centrosinistra e il movimento 5 stelle, i ragazzi hanno posto tante domande al candidato D'Amato e poi alla Bianchi.

"Un incontro bellissimo - ha commentato al termine D'Amato - allo Spacca Italia di Calderoli che il Governo si appresta a votare.con me presidente il Lazio dice un no forte e chiaro".

Anche per Bianchi l'Autonomia differenziata "aggrava la diseguaglianza e spacca l'Itlalia". (ANSA).