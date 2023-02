Attacco hacker ad Acea, non toccati servizi essenziali

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - ACEA informa di aver subito "nella giornata di oggi un attacco hacker che non sta però impattando sui servizi essenziali erogati agli utenti, ovvero la distribuzione di acqua e elettricità, grazie alla pronta gestione del problema con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e Centro anticrimine informatico della Polizia Postale". Dall'attacco, informa Acea, "risultano in questo momento parzialmente interessati i servizi IT interni dell'Azienda per le necessarie attività di analisi e controllo".

Nessun impatto, ribadisce l'azienda, per gli utenti. (ANSA).