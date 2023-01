6 Nazioni: Fusco, due vittorie per l'Italia? ci credo

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Sicuramente dopo le ultime belle prove siamo cresciuti tanto, anche per quei 44 minuti alla grande a Genova contro i campioni del mondo del Sudafrica, ma una partita dura 80 minuti e dobbiamo rimanere concentrati al 100%. Ma siamo fiduciosi perché sappiamo di potercela giocare con tutti e contro chiunque, e andremo sempre in campo per vincere".

L'ottimismo non manca al 23enne Alessandro Fusco, mediano di mischia della nazionale di rugby che domenica esordirà nel Sei Nazioni 2023 contro i campioni in carica della Francia. Un team fortissimo quello dei Coqs, che quest'anno ha come obiettivo primario quello di vincere i Mondiali che giocherà in casa (8 settembre-28 ottobre) ma che intanto punta a riconfermarsi nel torneo ovale più antico del mondo e arriva alla sfida dello stadio Olimpico reduce da 13 vittorie consecutive alla fine delle scorse Autumn Nations Series. Sarà quindi una rivale durissima da battere, ma secondo Fusco bisogna provarci. "Spero di giocare questa partita - dice Fusco -, anche perché così affronterei contro un n.9, il mio stesso ruolo, del calibro di Dupont. Per me sarebbe uno stimolo enorme dal punto di vista personale, lui è il top nel mondo ('World Rugby' lo ha premiato come miglior giocatore dell'anno nel 2021 ndr) per tutto ciò che sta facendo con la Francia e al Tolosa. E' un punto di riferimento". Ma che Sei Nazioni sarà per l'Italia? Cosa ci si deve aspettare? "L'obiettivo è di migliorare noi stessi, giorno dopo giorno, e settimana dopo settimana. Il nostro focus rimane di essere una squadra che attacca, il più possibile, e mette dubbi ala difesa avversaria. Due vittorie in questo Sei Nazioni come ci ha chiesto il presidente della Fir, Marzio Innocenti? sì, ci credo anch'io". (ANSA).