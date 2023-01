Salemme chiude tournée con record 150mila spettatori

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Il record di 150mila spettatori in 23 città, con 180 repliche in tutto. E' il grande successo con cui Vincenzo Salemme ha concluso l'ennesimo e fortunato tour di "Napoletano? E famme 'na pizza!", la commedia sui cliché della napoletanità, prodotta da Valeria Esposito per Chi è di scena! S.r.l., che riprenderà in primavera-estate e che intanto ieri, domenica 29 gennaio, ha raccolto l'entusiasmo anche dell'ultima replica, prima della pausa, al Teatro Olimpico di Roma. "Vedere il teatro strapieno è un motivo di orgoglio enorme - ha commentato l'attore, ringraziando con tutta la sua Compagnia - Voi ci regalate la vita perché noi senza di voi non esistiamo".

Accolta molto positivamente dalla critica in tutte le città toccate dal tour e acclamatissimo dal pubblico di ogni età, "Napoletano? E famme 'na pizza!" è una vera e propria pièce delle meraviglie, tra le più riuscite di Vincenzo Salemme che ne è protagonista, drammaturgo e regista, affiancato da Vincenzo Borrino, Sergio D'Auria, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Fernanda Pinto. Uno spettacolo di due ore intorno ai luoghi comuni di chi è nato nel capoluogo partenopeo, tra riflessioni, tante sane risate e tutta la forza del teatro napoletano fatto di ritmo, dialoghi e maschere. (ANSA).