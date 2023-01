Picchia la moglie a bastonate, arrestato 66enne vicino Roma

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - L'ha prima raggiunta sul posto di lavoro, poi l'ha trascinata in auto con la forze. Una volta scesi l'ha picchiata con un bastone, colpendola anche in testa.

Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, i poliziotti di Anzio, città del litorale a sud di Roma, hanno arrestato un 66enne italiano che, stando a quanto raccontato dalla moglie, più volte aveva picchiato la donna.

Lo scorso 13 gennaio l'ultima lite, con le percosse e i maltrattamenti. L'aggressore ha desistito solo grazie all'aiuto di una passante che, accortasi di quanto stava accadendo, ha chiamato il 112. Alla vista degli agenti, l'uomo si è barricato all'interno del proprio appartamento. I poliziotti sono riusciti comunque a bloccarlo e portarlo in commissariato. La moglie ha raccontato di una serie di episodi di maltrattamenti seguiti da percosse e lesioni protrattesi nel tempo.

Dopo la convalida dell'arresto, il gip del Tribunale di Velletri ha applicato nei confronti del 66enne la custodia cautelare in carcere. (ANSA).