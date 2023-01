Lollobrigida: avvocato Ingroia 'mi chiese diseredare il figlio'

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Io avvocato di Gina Lollobrigida? "Mi vide in una docuserie Netflix e mi fece chiamare dal suo assistente. Ogni volta che ci siamo incontrati è stata lucida e presente. Nel primo incontro che avemmo, come prima cosa, mi disse che voleva diseredare suo figlio, non voleva lasciargli nulla, non avevano un buon rapporto". A raccontarlo, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è l'ex magistrato Antonio Ingroia, che è stato anche avvocato dalla celebre attrice scomparsa da pochi giorni. (ANSA).