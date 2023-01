Dall'arte al cinema 'un altro genere di leadership è possibile'

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Visibilità, rilevanza e prospettiva alla leadership al femminile: un'opportunità per pensare più a fondo al futuro e alla relazione tra generi e costruire una nuova visione, lontana dagli stereotipi. E' il focus di UN ALTRO GENERE DI LEADERSHIP, la due giorni di incontri organizzata da Cinecittà spa, che si svolgerà a Roma il 2 e il 3 febbraio 2023 presso il complesso monumentale Acquario Romano (piazza Manfredo Fanti).

Ideato e curato da Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà, il convegno, organizzato con il ministero della Cultura. vedrà la partecipazione della sottosegretaria al Mic Lucia Borgonzoni.

Fondatrici, presidenti e direttrici di istituzioni culturali, giornaliste, leader del mondo del cinema, dell'audiovisivo, dell'arte e della ricerca, si incontrano e dialogano per confrontarsi sugli aspetti che caratterizzano la professionalità delle donne e per imbastire un racconto condiviso sulla cultura d'impresa al femminile. Nel corso del convegno il tema verrà sviluppato seguendo tre punti chiave individuati dalla co-autrice, studiosa e autrice del libro "Lo spazio delle donne", Daniela Brogi: Spazio, merito, cura.

Il 2 febbraio racconteranno la loro esperienza le leader tra le altre Mariacristina Gribaudi, presidente Fondazione Musei Civici di Venezia, Giovanna Forlanelli, Tiziana D'Angelo, direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, Lia Rumma, gallerista, Tinny Andreatta, Vice President Content, Italy, Netflix, Agnese Pini, direttrice Responsabile QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, Antonella Polimeni, magnifica Rettrice Sapienza Università di Roma, Maria Pia Ammirati, direttrice Rai Fiction, l'attrice Cristiana Capotondi, Federica Lucisano, ad Italian International Film. Il 3 febbraio Eleonora Di Benedetto, Avvocato Fondazione Severino e Giulia Minoli, autrice teatrale, vicepresidente Crisi come Opportunità. (ANSA).