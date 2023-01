Controlli Cc in zona movida a Roma, 19 arrestati e 7 denunciati

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Due esercizi commerciali chiusi, 19 persone arrestate e 7 denunciate, è il bilancio dell'attività di controllo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, eseguita nel fine settimana appena trascorso, con i Carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro e del Gruppo Carabinieri Tutela Salute, nei vari quartieri della Capitale, nelle zone della Movida.

Un bar in zona Gianicolo dove lo scorso 12 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trastevere avevano sorpreso un dipendente, all'esterno del locale, mentre cedeva una dose di cocaina ad un acquirente è stato chiuso ai sensi dell'art. 100 del Tulps. Il provvedimento di chiusura è stato emesso dal Questore di Roma, su richiesta degli stessi Carabinieri.

L'altro locale, in zona Castro Pretorio, è stato invece chiuso dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro unitamente a personale del Nas e del Nil. Si tratta di un ristorante, sottoposto a sequestro penale per gravi carenze igieniche, per mancata tracciabilità dei prodotti e per inadempienze contrattuali dei dipendenti. Il gestore è stato anche sanzionato per oltre 16.000 euro.

Eseguite verifiche anche in altri 4 locali dove sono state riscontrate violazioni amministrative per un totale di circa 15.000 euro: il titolare di un bar è stato sanzionato per carenze igieniche; il gestore di un supermercato per insufficienza delle condizioni igieniche delle derrate alimentari; il titolare di un ristorante cinese, segnalato anche all'ASL, e quello di una pizzeria per carenze igienico sanitarie, per la mancata attuazione dell'autocontrollo.

Sequestrati in totale 80 kg di alimenti di prodotti di origine animale per la mancata tracciabilità. (ANSA).