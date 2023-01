Cadavere di un anziano su spiaggia di Fiumicino, indaga polizia

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina sulla spiaggia di Fiumicino, nella zona del Lungomare della Salute. Indagini sono in corso per identificare la persona deceduta. Sul posto, oltre la Guardia Costiera, anche la polizia e la Scientifica per i rilievi. Il corpo era sul bagnasciuga della spiaggia libera. A segnalarne la presenza una passante. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 ed i militari della Capitaneria di Porto di Roma. Secondo le prime informazioni, non è chiaro se l'uomo, un anziano, possa aver accusato un malore oppure se il corpo sia stato trascinato sulla battigia dal mare. Saranno gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria ad accertare le cause (ANSA).