Droga: operazione ps, 9 arresti

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - E' di 9 arresti e una esecuzione di ordinanza di custodia cautelare il bilancio dei controlli della Polizia, oltre al sequestro di 500 grammi di stupefacente e 4mila euro.

Gli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio, a via del Politeama, hanno perquisito un 34enne italiano che aveva 16,2 grammi di cocaina e 2.665 euro. L'uomo è stato arrestato. Gli agenti del Casilino, invece, sulla base di una precedente attività investigativa e delle segnalazioni dei residenti, hanno effettuato, insieme al cane antidroga Faro una perquisizione nell'abitazione di un 27enne italiano trovato in possesso di 94 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 350 euro in contanti. L'arresto è stato convalidato. Sempre gli agenti del Casilino hanno arrestato in flagranza un uomo e una donna 34enni in possesso di 147 grammi di hashish, 17 grammi di cocaina e 765 euro in contanti. I due sono stati arrestati.

Gli agenti di Tor Carbone hanno posto ai domiciliari un 28enne italiano con precedenti che in casa aveva 134 grammi di hashish. Gli agenti della Sezione Volanti hanno arrestato, invece, un 28enne italiano fermato mentre cedeva droga in cambio di 20 euro. Con sé aveva 4,51 grammi di cocaina. In Via Valsugana, gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno arrestato un 36enne romano trovato in possesso di 21 grammi di cocaina. Poco dopo, i poliziotti hanno arrestato in via Radicofani un italiano di 47 anni che aveva 30 grammi di cocaina e 320 euro in contanti. Gli agenti della sezione Volanti hanno arrestato in via dell'Archeologia una italiana di 52 anni gravemente indiziata del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I poliziotti hanno notato un gruppo di ragazzi che alla loro vista si sono dileguati mentre urlando avvisavano della presenza delle Forze dell'ordine.

Alcuni di quei ragazzi erano stati visti in altre circostanze in compagnia della 52enne e la perquisizione dell'abitazione della donna ha permesso di rinvenire 100 grammi di cocaina. Infine, gli agenti del commissariato Velletri hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di un italiano di 36 anni dedito allo spaccio di hashish e cocaina. (ANSA).