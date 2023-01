Criminalità:pg Roma,in aumento rapine e violenze in eventi sport

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "La Procura della Repubblica di Roma evidenzia un aggravamento delle rapine e dei furti in appartamento all'interno del circondario di Roma e la non più episodica presenza sul territorio di soggetti e gruppi che pongono in essere condotte violente nel corso di eventi sportivi e manifestazioni di piazza". Lo afferma nella sua relazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario, il procuratore generale di Roma facente funzioni, Salvatore Vitello.

Il pg definisce inoltre in "allarmante diffusione", particolarmente "nel circondario di Roma ed in quello di Velletri" le "azioni criminali commesse con modalità fraudolente e minacciose nei confronti di persone anziane". Vitello afferma che sono stabili i reati relativi "alle violenze di genere e in danno di persone vulnerabili" mentre si registra "un incremento dei decessi e delle lesioni da infortuni sul lavoro", anche per "la notevole ripresa dell'attività nei cantieri edili a seguito della cessazione delle limitazioni imposte dalla pandemia e per i numerosi incentivi statali nel settore".

"Un particolare riferimento merita la segnalazione del Procuratore della Repubblica per i minorenni sui reati commessi dalle "baby gang" - aggiunge il Procuratore generale - in ordine ai quali ha precisato che trattasi di situazioni emergenziali numericamente contenute, legate a particolari territori, a fatti i cronaca talvolta enfatizzati che richiedono, invece, una analisi realistica dei diversi contesti e dei reati commessi, che spaziano dalla rissa aggravata e lesioni, alle violenze private, atti persecutori, danneggiamenti, furti o rapine".

