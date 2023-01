Controlli interforze a Termini, sette arrestati

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Sette arrestati, 15 denunciati e oltre 4600 le persone controllate. E' il bilancio della maxi operazione straordinaria di controllo interforze svolta nella zona della stazione Termini.

Nell'attività impegnato personale della Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, Polizia Locale Roma Capitale ed Esercito.

Nel corso dei controlli effettuati tra le due principali arterie di collegamento di via Giolitti e via Marsala e piazzale dei Cinquecento, sono state identificate 4673 persone; controllati inoltre 2376 veicoli e 11 esercizi pubblici. Durante i controlli sono state arrestate 7 persone: 3 per violazione legge stupefacenti e 4 per furto. 15 invece le persone denunciate.

