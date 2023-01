Attentati a diplomatici: pm apre indagine, ipotesi anarchici

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - La Procura di Roma è in attesa delle informative da Digos e Ros per avviare, così come avvenuto per episodi analoghi come quello di Atene, fascicoli di indagine in relazione alle azioni contro il consolato italiano a Barcellona e contro l'auto di un funzionario dell'ambasciata italiana a Berlino. I procedimenti saranno all'attenzione dei magistrati dell'antiterrorismo. Al momento la pista più accredita è quella legata alla matrice anarchica così come nell'episodio dell'attentato i danni del primo consigliere dell'ambasciata in Grecia Susanna Schlein e la sua famiglia. (ANSA).