Formula E:Roma, inaugurati sei attraversamenti pedonali luminosi

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Roma Capitale e Formula E hanno inaugurato sei attraversamenti pedonali luminosi alimentati a energia solare, installati nei Municipi X e XV. L'obiettivo del progetto, avviato durante la Stagione 8 del Campionato del Mondo ABB FIA -Roma ospiterà il penultimo round del Campionato: il 15 e 16 luglio nel circuito cittadino dell'Eur -, è di aumentare la sicurezza stradale notturna.

I sei impianti sono stati realizzati: a Casal Bernocchi in via Giovanni Andrea Scartazzini; all'Infernetto in via Francesco Cilea in via Cassia, altezza via Giuochi Delfici; via Flaminia Vecchia, altezza via Leprignano; via Cassia, altezza via Val Gardena; via Gosio, altezza corso di Francia.

All'inaugurazione, che si è tenuta a Corso di Francia, hanno partecipato gli assessori di Roma Capitale Alessandro Onorato (Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda); Eugenio Patanè (Mobilità); Ornella Segnalini (Lavori Pubblici e Infrastrutture) e l'Event Director di Formula E, Margot McMillen. (ANSA).