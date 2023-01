Università: D'Amato, record borse studio nel Lazio +1800

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Saranno 31.820 gli studenti che quest'anno riceveranno il contributo per lo studio universitario grazie a finanziamenti regionali, nazionali e del Pnrr. Circa 1800 in più rispetto allo scorso anno. Record di borse di studio, fatti non chiacchiere! Il Lazio si conferma leader in Italia per il diritto allo studio e il sostegno alla formazione". Lo scrive il candidato del centrosinistra in Regione Alessio D'Amato. (ANSA).