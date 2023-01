Crosetto vede Gualtieri, presto distretto militare smart a Roma

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Questa mattina, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha ricevuto la visita, presso Palazzo Baracchini, del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Tra gli argomenti trattati ci sono gli interventi e i collaudi della Difesa per il recupero e la rigenerazione di aree da destinare all'edilizia residenziale e ai servizi di carattere culturale, sociale e sportivo a favore della collettività. Al centro del loro colloquio anche il tema dell'efficientamento energetico e del progetto, promosso dalla Difesa nelle caserme dell'area di Castro Pretorio, con la nascita del primo smart military district d'Italia che renderà il complesso militare autonomo dal punto di vista energetico. L'incontro, concluso positivamente e con grande sintonia - secondo quanto si legge in una nota della Difesa - , ha sancito un primo passo verso successivi appuntamenti per ribadire la collaborazione e disponibilità della Difesa al servizio della Capitale e della comunità.

(ANSA).