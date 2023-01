60 anni Mourinho, torta e brindisi a Trigoria con la Roma

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Una torta al cioccolato, due candeline, rigorosamente gialle e rosse, e una bottiglia di champagne. E' iniziata così la giornata di Josè Mourinho a Trigoria dove la squadra, lo staff e la dirigenza hanno festeggiato il suo sessantesimo compleanno. La sorpresa c'è stata prima dell'allenamento mattutino, con la società che si è riunita tutta nello spogliatoio per celebrare il proprio coach a suon di cori e applausi. "Facci un discorso mister", la richiesta della squadra. "Niente discorso. Andiamo a lavorare, c'è la partita", la risposta con il sorriso dello Special One, che ha poi tagliato una fetta di torta per portarla a Lorenzo Pellegrini, seduto vicino a Nicolò Zaniolo. Poi tutti in palestra, perché domenica c'è il Napoli e in campo dovrebbe rivedersi il capitano giallorosso, in questi giorni gestito per degli acciacchi muscolari. Dopo la seduta anche un brindisi con i dipendenti, mentre per festeggiare con più calma, ma senza eccessi, appuntamento rimandato a stasera, con una prenotazione per una ventina di persone in un ristorante del centro di Roma.

(ANSA).