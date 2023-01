Trovate morte in casa: sentito ex fidanzato 'sciamano'

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - E' stato sentito oggi dagli inquirenti Paolo Rosafio, l'ex fidanzato di Luana Costantini, la donna di 54 anni trovata morta nei giorni scorsi in un appartamento di Monte Mario a Roma assieme alla madre, Elena Bruselles, 83enne. Rosafio era stato rintracciato dagli inquirenti a Lecce ed è stato ascoltato con l'obbiettivo di fare chiarezza su quanto avvenuto nell'appartamento di via Giulio Salvatori. Ad allertare le forze dell'ordine era stato il figlio e fratello della due donne che da giorni non aveva notizie di Elena e Luana.

In base a quanto accertato il decesso dell'anziana risalirebbe ad almeno un mese fa, mentre quello della figlia sarebbe più recente, forse di qualche settimana fa. Costantini era una seguace di un movimento occultista attivo sul web e nella abitazione sarebbe stato trovato materiale compatibile con un rito di magia nera. Lo stesso ex fidanzato farebbe parte del gruppo esoterico, era una sorta di sciamano e a lui potrebbero appartenere gli indumenti maschili trovati all'interno della casa. (ANSA).