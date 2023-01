Emergenza freddo, Gualtieri visita nuova struttura ex Mattattoio

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Questa mattina il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme all'Assessora alle Politiche sociali e alla salute Barbara Funari ha visitato la nuova tensostruttura all'interno dell'area della Citta dell'Altra Economia nell'Ex Mattatoio di Testaccio, per ospitare e dare riparo alle persone senza dimora durante il periodo invernale. La tensostruttura rientra negli interventi previsti dall'ordinanza sul Piano gelo firmata lo scorso 21 dicembre ed è in grado di ospitare 60 persone, fino a un massimo di 74 in casi di estrema emergenza.

Il servizio, aperto a donne, uomini, nuclei familiari e animali domestici, è attivo 24 ore su 24 e offre anche i servizi di presa in carico come pranzo, cena, colazione e percorsi di inserimento come avviene anche nelle altre strutture predisposte da Roma Capitale.

" Questa - ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri - è una struttura aperta h24, che collega la risposta alla prima emergenza con la costruzione di un percorso di supporto e di sostegno per affrontare i vari problemi delle persone, dai documenti all'assistenza sanitaria. Insieme alle politiche della casa e del lavoro, infine, stiamo intervenendo per dare una risposta organica e integrata alle fragilità e per favorire il reinserimento sociale e lavorativo di queste persone", ha concluso Gualtieri. "Entro la prossima settimana contiamo di avere in tutto altri cento posti per l'accoglienza h24, luoghi in cui è prevista assistenza diurna e notturna", ha aggiunto l'assessora alle Politiche sociali e alla salute, Barbara Funari. "Tra oggi e domani nel Municipio VII saranno operativi altri 17 nuovi posti. Per troppo tempo, a Roma, si è confusa la gestione dell'emergenza climatica e delle conseguenze che il calo improvviso delle temperature può avere sulla vita di chi dorme per strada, con la gestione del circuito dell'accoglienza per chi è senza dimora e deve essere aiutato e accolto definitivamente in un percorso quotidiano. Una buona amministrazione deve saper programmare le risposte alle emergenze, il contrario di quello che si è fatto negli anni passati". (ANSA).