Mourinho,Zaniolo vuole andarsene ma penso a febbraio sarà qui

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Su Zaniolo ha parlato già il direttore e lo ha fatto bene. L'importante era vincere, io ho la mia opinione e la mia sensazione è che il Primo febbraio sarà qui. Il mercato è aperto ed esiste la voglia di Nicolò di andare. Però secondo me rimarrà". Così José Mourinho, dai microfoni di Dazn nel dopopartita del 'Picco', sul caso di mercato che scuote l'ambiente giallorosso.

Ma se Zaniolo dovesse fare un passo indietro, lo accoglierebbe? "Ha dimostrato la voglia di andar via ma nessuno ha detto che lo farà - risponde Mourinho - Perché ho questa sensazione? Perché lui ha un valore importante di mercato. Le cose che sono sul tavolo sono impossibili da accettare per la società. Quando esiste la voglia di un giocatore di solito è accostata all'offerta. Questa volta non c'è niente, e per me starà qua a febbraio". "Ho un ottimo rapporto con lui - aggiunge l'allenatore della Roma su Zaniolo -. Ho provato sempre ad aiutarlo, e lui ha risposto sempre con il massimo sforzo. Lui ora vuole andare via ma è una cosa che devo accettare però non c'è la proposta per la Roma. Se Nicolò va, qualcuno deve venire e se lui va a fare 6 mesi da qualche altra parte non va in cambio di nulla, neanche in altri campionati. Mi dispiace che in questa storia Pinto esce come cattivo della storia ma non lo è.

Lui difende gli interessi della Roma". (ANSA).