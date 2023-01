Controlli antidroga a Roma, polizia arresta 11 persone

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Undici le persone arrestate dalla Polizia di Stato a Roma nell'ambito dei controlli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Porta Pia hanno arrestato un 42enne ed una 44enne, entrambi cittadini cinesi che nascondevano "shaboo" nel proprio appartamento in via Cunfida. Fermato il 42enne all'esterno della sua autovettura per un controllo, indosso allo stesso è stato trovato dello "shaboo" e 250 euro.

Sempre i poliziotti del commissariato Porta Pia, a seguito di un'attività di osservazione e controllo nella zona di competenza, hanno arrestato altre due persone gravemente indiziate per reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del VI Distretto Casilino invece al termine di un inseguimento per le scale di uno stabile di via Aldo Capitini, hanno arrestato un 36enne magrebino, che trovato in possesso di 5 involucri in nylon bianco, racchiusi in una guaina metallica, contenenti alcuni grammi di cocaina e 70 euro in contanti. Una ulteriore operazione da parte del personale della Polizia del IV Distretto San Basilio in via Ettore Romagnoli, ha permesso di arrestare un italiano di 28 anni. L'uomo, a bordo della sua vettura è stato fermato per un controllo e la perquisizione del veicolo da parte degli agenti ha consentito di recuperare 1.255 euro in contanti e due involucri in plastica trasparente contenenti della cocaina.

Gli agenti del Commissariato Torpignattara, unitamente ai colleghi della Sezione Volanti, hanno arrestato due uomini italiani di 19 e 40 anni in zona Prenestino mentre in zona Tor Bella Monca, al termine di un breve inseguimento, è stato bloccato un 50nne trovato in possesso di 2 bustine sottovuoto contenenti 500 involucri di stupefacente tra cocaina e oppiacei pari a 255 grammi. Infine i poliziotti del commissariato Esquilino hanno tratto in arresto 2 sorelle di 62 e 58 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti. (ANSA).