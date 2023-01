Morto in stage:mobilitazione studenti nel primo anniversario

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Abolire l'alternanza scuola - lavoro" e poi ancora "Lorenzo vive". Queste le frasi sugli striscioni che gli studenti mostrano davanti a diversi istituti superiori nella Capitale. Oggi, 20 gennaio, è la prima giornata di mobilitazione indetta dall'Opposizione Studentesca d'Alternativa (Osa) in tutta Italia a un anno - domani - dalla morte di Lorenzo Parelli, che ha perso la vita a 18 anni nel suo ultimo giorno di tirocinio in una ditta per un progetto di alternanza scuola - lavoro.

Fumogeni rossi e megafoni davanti al liceo artistico Giorgio De Chirico, a Roma. "Le nostre idee non moriranno mai", scandisce una ragazza. Poi comincia un'assemblea. Mentre al liceo classico Augusto, su una targa apposta dagli studenti e dalle studentesse, si legge: "A Lorenzo Parelli, studente come noi, ucciso dall'alternanza scuola - lavoro. Non dimentichiamo, non perdoniamo". E sopra due date "21 gennaio 2022 - 21 gennaio 2023", a ricordare il primo anniversario della morte del giovane.

In diversi istituti, poi, dal Margherita di Savoia al liceo classico Pilo Albertelli, vengono distribuiti dei volantini. "La scuola gabbia uccide: abolizione Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ndr) subito", è il titolo del testo riportato nero su bianco. Su altri fogli mostrati dagli studenti si legge "#bastaalternanza" e ancora "Lorenzo, Giuseppe (Lenoci ndr) e Giuliano (De Seta ndr) vivono", con riferimento agli altri due ragazzi morti in stage nel 2022.

Anche domani - nel primo anniversario della morte di Parelli - è prevista una giornata di mobilitazione studentesca indetta da Osa. Saranno in presidio, poi, al ministero dell'Istruzione la Rete degli studenti medi e la Fiom Cgil Roma Lazio per chiedere l'abolizione del Pcto a favore di un ripensamento del rapporto tra scuola e lavoro. (ANSA).