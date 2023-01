Roma: Gualtieri inaugura nuovo giardino nido viale Telese

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Oggi restituiamo alle bambine e ai bambini del Nido 'La cometa' in viale Telese un bellissimo giardino completamente riqualificato e rigenerato. Qui potranno giocare, crescere e divertirsi, in totale sicurezza e armonia con la natura". Così su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Il rifacimento di questo giardino è stato realizzato, per la prima volta - aggiunge - attraverso un processo partecipato tra le famiglie e le educatrici per rispondere ai bisogni educativi dei più piccoli. Sappiamo tutti, infatti, quanto siano importanti il verde e gli spazi aperti di socializzazione per la crescita dei bambini. Questo giardino diventa così una vera aula educativa, un modello preziosissimo da replicare per rendere i nostri nidi e le nostre scuole ancora più belli e più funzionali per la crescita dei nostri figli.

Grazie alle educatrici, all'assessora Claudia Pratelli, al presidente Mauro Caliste e a tutte le famiglie per l'impegno condiviso che ha prodotto questo bellissimo spazio. Continuiamo a lavorare per migliorare, giorno dopo giorno, il nostro sistema educativo - conclude il sindaco - per realizzare una scuola sempre più integrata con il territorio, che diventi parte viva dello sviluppo della città". (ANSA).