Roma: domenica a Ostia esercitazione di Protezione civile

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Domenica 22 gennaio a partire dalle 8,30 è in programma a Ostia l'esercitazione di cittadinanza attiva e protezione civile 'PREvenzione e RESilienza Roma Capitale 2023', il progetto coordinato dal Dipartimento Protezione Civile capitolino, dall'Agenzia Regionale Protezione Civile e dalla Presidenza del Municipio X. E' quanto si legge in una nota. Tra gli obiettivi principali del progetto, che vedrà il coinvolgimento delle associazioni di Volontariato di Protezione Civile, delle scuole e dell'Università Lumsa, sensibilizzare la cittadinanza sui rischi provocati dai cambiamenti climatici, diffondere la cultura di Protezione Civile nelle scuole e nel territorio, verificare le procedure, la comunicazione e i tempi di intervento delle strutture operative in un contesto emergenziale.

Le zone oggetto di interesse dell'esercitazione saranno due: Idroscalo e Saline. In entrambi gli scenari i residenti dovranno raggiungere a piedi le aree di attesa allestite dove gli Operatori di Protezione Civile, professionisti e volontari, forniranno informazioni per l'autotutela e dimostreranno le soluzioni tecniche utilizzate nei contesti emergenziali e i comportamenti responsabili da adottare.

"Tutelare la sicurezza di territorio e cittadini, non solo attraverso la gestione delle emergenze, ma soprattutto lavorando sulla prevenzione, sulla consapevolezza dei rischi e sul collegamento tra macchina dei soccorsi, abitanti e istituzioni - afferma il presidente del X Municipio Mario Falconi - Un grande progetto di prevenzione e formazione, il primo nella Regione Lazio e tra i primi a livello nazionale, promosso dalla Protezione Civile sul nostro Municipio. La piena comprensione dei rischi del territorio nel quale si vive è fondamentale per poter adottare comportamenti responsabili, utili alla salvaguardia della propria e dell'altrui incolumità. Auspichiamo la più ampia partecipazione a questo progetto: noi come Municipio ci siamo e vogliamo impegnarci per sostenere la cittadinanza e le generazioni future nell'affrontare, al meglio, le prossime sfide". (ANSA).