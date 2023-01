Frode alle assicurazioni,4 arresti coinvolti anche medici

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Associazione per delinquere, frodi ai danni di assicurazioni, corruzione. Sono i reati contestati dalla Procura di Roma in una indagine che ha portato oggi i carabinieri i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro a notificare la misura degli arresti domiciliari per 4 persone e per quattro medici di pronto soccorso la misura della sospensione dal pubblico servizio per periodi di 6 e 12 mesi. Associazione per delinquere, frodi ai danni di assicurazioni, corruzione. Sono i reati contestati dalla Procura di Roma in una indagine che ha portato oggi i carabinieri i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro a notificare la misura degli arresti domiciliari per 4 persone e per quattro medici di pronto soccorso la misura della sospensione dal pubblico servizio per periodi di 6 e 12 mesi.

