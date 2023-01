Anthony Hopkins sarà l'imperatore Vespasiano a Cinecittà

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Anthony Hopkins entra nell'arena dei gladiatori: il due volte premio Oscar è nel cast di Those About To Die (Quelli che stanno per morire), il dramma in costume di Roland Emmerich. Hopkins, che ha vinto l'Oscar per The Father e Il silenzio degli innocenti, interpreterà l'imperatore Vespasiano nella serie la cui produzione, scrivono Deadline e Variety, inizierà a marzo ai Cinecittà Studios di Roma. La serie, ispirata all'omonimo libro di saggistica di Daniel Mannix, è un dramma ambientato nello spettacolare, complesso e corrotto mondo degli sport dei gladiatori nell'Antica Roma.

Attraverso le storie dei personaggi si racconterà la società romana in un intreccio tra sport, politica e affari. Hopkins sarà Vespasiano, l'imperatore di Roma e capo della linea di sangue dei Flavi, messo alla prova in battaglia, che ha reclamato il suo trono dopo la vittoria in una sanguinosa guerra civile durata 10 anni. Sta invecchiando ed è disprezzato dai patrizi che lottano per una posizione nell'Impero e cercano di soppiantare i suoi eredi al trono alla prima occasione che ne hanno.

Scritta da Robert Rodat (nominato all'Oscar per Salvate il soldato Ryan), proviene da AGC Television e sarà cofinanziata da Europe's High End Productions, che detiene i diritti di distribuzione in Europa. La produzione è per Peacock (gruppo NbcUniversal), una delle più importanti piattaforme streaming di film e serie TV insieme a Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Hulu, Paramount+ e Crunchyroll in Usa.

Wild Side Productions (The Young Pope) è coproduttore italiano e fornirà servizi di produzione locale. Emmerich e Rodat sono i produttori esecutivi con Gianni Nunnari di Hollywood Gang, Harald Kloser di Street Entertainment, Herbert G. Kloiber di High End, Martin Moszkowicz, Oliver Berben e Jonas Bauer, Charles Holland, il CEO di AGC Stuart Ford e il Chief Content Officer Lourdes Diaz. (ANSA).