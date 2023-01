Il premio Meno di Trenta tra teatro, cinema e tv

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Quarta edizione per Meno di Trenta, il premio dedicato ad artisti di cinema e serie tv sotto i trent'anni.

La cerimonia il 21 gennaio al Teatro Vascello di Roma dove farà gli onori di casa la stessa direttrice artistica del teatro, Manuela Kustermann, che assegnerà i premi Miglior Meno di Trenta - Teatro a Matilde Bernardi, Michele Eburnea, Emanuele Linfatti ed Evelina Rosselli.

La direzione artistica di Meno di Trenta (composta dai giornalisti Stefano Amadio e Silvia Saitta) assegnerà poi i primi premi speciali di questa edizione, ovvero Miglior Meno di Trenta Cinema&Serie tv a Vincenzo Crea e Miglior Meno di Trenta Next Generation a Yothin Clavenzani (NOTTE FANTASMA di Fulvio Risuleo).

Una grande novità della quarta edizione sarà la collaborazione con la rivista Ciak, il mensile del cinema, per i candidati ai premi principali. La redazione del mensile introdurrà infatti un sistema di votazione da parte del pubblico tramite il sito ciakmagazine.it e un collegamento con cinemaitaliano.info . (ANSA).