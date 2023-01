Roma: forfeit Zaniolo, non convocato per la Fiorentina

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Nicolò Zaniolo è costretto ad alzare bandiera bianca. Il calciatore non sarà convocato per la partita di questa sera tra la Roma e la Fiorentina per via di un'influenza intestinale che lo ha colpito nella notte. Dunque niente modulo con i Fab Four per i giallorossi: Pellegrini giocherà sulla trequarti con Dybala, mentre in mezzo al campo è ballottaggio Bove-Tahirovic per una maglia da titolare al fianco di Cristante. (ANSA).