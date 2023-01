Bcc Roma: in area metropolitana crescita impieghi e raccolta

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Bcc Roma prosegue la crescita nell'area metropolitana della Capitale. E' quanto emerso nella riunione della Banca di Credito Cooperativo di Roma con i soci della zona Roma Est, zona dove nacque la banca nel 1954, allora chiamata la Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Romano. Lo scorso anno, nell'area di Roma, gli impieghi hanno raggiunto quasi 5 miliardi di euro (+3,7% sul 2021) e la raccolta allargata ha toccato quota 7,4 miliardi (+3,9% sul 2021), "a conferma, dunque, di una presenza articolata e concreta al fianco di piccole e medie imprese e famiglie." Di questi, nella zona Roma Est sono stati 1,1 miliardi gli impieghi e 1,3 miliardi la raccolta allargata, sottolinea il comunciato.

Nello stesso periodo i Comitati Locali dei Soci Bcc Roma operanti nell'area Roma Est hanno riconosciuto oltre 150mila euro a fondo perduto, dei quali quasi 74mila euro sono stati donati per attività di beneficienza a parrocchie, enti di volontariato, associazioni impegnate nel sociale e circa 77mila sono stati invece erogati per eventi di promozione sul territorio. I soci della zona Roma Est sono oltre 4.300, mentre quelli complessivi della città di Roma sono 17.153.

"Siamo fermamente convinti - ha detto Maurizio Longhi, nominato Presidente della Bcc di Roma lo scorso 25 maggio - che il nostro modo di fare banca, essere cioè un presidio localistico ancorato ai borghi e alle città in cui siamo presenti, sia ancora vincente, soprattutto in una fase di sfavorevole congiuntura economica come quello che stiamo vivendo". Questa riunione - ha aggiunto il Presidente Longhi - è stata anche l'occasione "per ringraziare di persona i soci della fiducia che stanno riponendo nella Banca e per garantire tutto il mio impegno affinché la BCC di Roma rimanga un punto di riferimento per famiglie e piccole imprese, mantenendo vivo quello spirito originario che ne ha caratterizzato gli ultimi 69 anni di storia, a partire proprio da questa zona dove tutto è iniziato nel 1954". (ANSA).