Santa Cecilia, Argerich malata salterà concerti con Pappano

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - La pianista Martha Argerich ha annunciato che per motivi di salute non potrà esibirsi con Antonio Pappano e l'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia nei concerti del 19, 20 e 21 gennaio per la stagione sinfonica di Santa Cecilia nell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Verrà sostituita dal pianista Vikingur Ólafsson.

L'Accademia Nazionale ringrazia il musicista islandese per aver accettato di esibirsi pur con un così breve preavviso e augura a Martha Argerich una pronta guarigione. Víkingur Ólafsson, classe 1984, è stato definito dal "Daily Telegraph" «la nuova superstar del pianoforte classico» mentre il "New York Times" lo ha soprannominato il ''Glenn Gould islandese''. La serata ceciliana sarà aperta dalla Sinfonia n. 1 "Classica" di Sergej Prokof'ev, terminata nel settembre del 1917 quando il compositore aveva 26 anni. La ‛prima' fu diretta dallo stesso autore nell'aprile del 1918 a San Pietroburgo riscuotendo un caloroso successo. Seguirà il celebre Concerto in sol di Maurice Ravel. In chiusura, la Quinta Sinfonia di Jean Sibelius.

"Nei miei anni qui - ha detto recentemente Pappano - sono stato capace di portare soltanto la Prima, la Seconda e la Settima. E adesso la Quinta; non male per una musica che gli italiani conoscono poco''.

Dal 23 gennaio al 4 febbraio l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Antonio Pappano, Vikingur Ólafsson, Seong-Jin Cho e Jan Lisiecki saranno in tournée a Vienna (2 date), Francoforte, Essen, Amburgo (2 date), Parigi e Lussemburgo. In programma la Sinfonia n. 1 di Prokof'ev, il Concerto in sol di Ravel, la Sinfonia n. 5 di Sibelius, il secondo concerto per pianoforte di Chopin e la Sinfonia n. 7 di Bruckner . (ANSA).