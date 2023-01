Opera Roma, Abbagnato e il Corpo di Ballo in scena a Parigi

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Eleonora Abbagnato, prima italiana a ricoprire il ruolo di étoile dell'Opéra de Paris, torna a danzare sulle scene parigine e porta con sé la Compagnia del Lirico Capitolino da lei diretta. Il 13, 14 e 15 gennaio Le quattro stagioni, balletto di Giuliano Peparini su musica di Antonio Vivaldi, arriva nella capitale francese nell'allestimento del Teatro dell'Opera di Roma che ha avuto la sua prima assoluta nel 2020 al Circo Massimo, quando il Corpo di Ballo è tornato ad esibirsi per la prima volta in presenza di pubblico dopo il lockdown. A distanza di poco più di due anni Le quattro stagioni torna in scena al Palais des Congrès, icona parigina e luogo di riferimento per grandi eventi internazionali per una platea di 3.700 posti. "Dopo lo straordinario successo del Don Chisciotte - dice il sovrintendente Francesco Giambrone - che ha registrato il tutto esaurito in tutte le recite, questa prima tournée del nostro Corpo di Ballo dopo la pandemia, conferma l'altissimo livello raggiunto dalla compagnia sotto la guida artistica di Eleonora Abbagnato che, tra l'altro, sarà anche protagonista in scena. Una preziosa occasione per ritrovare questa straordinaria artista sulle scene parigine così importanti nella sua carriera". Il racconto delle naturali "stagioni" dell'amore pensato da Giuliano Peparini sulle celebri musiche di Vivaldi, su base registrata ed eseguite dall'Orchestra del Teatro dell'Opera, è completato da intermezzi di forte impatto emotivo: testi di Alda Merini, Kahil Gibran, John Donne, Cesare Pavese, Vincenzo Cardarelli e Jacques Prévert interpretati dalla voce recitante di Alessandro Preziosi.

Protagonista, con il Corpo di Ballo dell'Opera di Roma, la coppia d'eccezione formata da Eleonora Abbagnato e dal primo ballerino Michele Satriano. Le scene e i costumi sono firmati da Andrea Miglio e Anna Biagiotti. La novità è che l'allestimento del Teatro dell'Opera di Roma sarà impreziosito in questa occasione dai costumi disegnati appositamente per Eleonora Abbagnato da Maria Grazia Chiuri per la Maison Dior. (ANSA).