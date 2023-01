Kureishi si racconta in un diario su Twitter dopo l'incidente

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Sono orgoglioso di dipendere dagli altri che mi amano. Ho ricevuto migliaia di offerte gentili da amici e perfetti sconosciuti che mi offrivano cose molto costose e utili per aiutarmi a continuare a scrivere. Va da sé che sono profondamente commosso e grato". E' l'ultimo tweet di Hanif Kureishi, lo scrittore anglo-pakistano che, dopo essere rimasto paralizzato a seguito di un incidente di cui è stato vittima nei giorni scorsi mentre era a Roma, detta dalla stanza del Policlinico Gemelli dove è ricoverato i suoi pensieri e ricordi che vengono riportati, non senza sprazzi di ironia, sul suo profilo Twitter. "Le persone amano essere gentili e aiutarsi a vicenda - scrive ancora -. Inoltre risentono della loro dipendenza l'uno dall'altro e del fatto che non possono fare tutto da soli". "Qualche giorno fa è esplosa una bomba nella mia vita, ma questa bomba ha mandato in frantumi anche la vita di chi mi sta intorno. Mia moglie, i miei figli, i miei amici. Non c'è famiglia che non sia toccata dalla catastrofe", ricorda l'autore che aggiunge: "Essere in una posizione come questa significa dover sopportare sia la vulnerabilità che la frustrazione. Una Frantumazione. Quello che sembra stia accadendo è che tutte le mie relazioni vengono rinegoziate. Fa arrabbiare tutti, cambia tutto. C'è senso di colpa, rabbia e risentimento. Il mio incidente è stato una tragedia fisica, ma le conseguenze emotive per tutti noi saranno significative, ma anche molto interessanti". Kureishi, che afferma di essere in attesa di un software per il riconoscimento vocale, ricorda nei tweet postati in questi ultimi giorni, diversi episodi della sua vita, tra cui alcuni con il suo amico e collega Salman Rushdie, che in questi giorni difficili gli è particolarmente vicino. "Vorrei aggiungere che mi piace molto scrivere questo diario - sottolinea lo scrittore -. Almeno non ho perso l'unica cosa che era più preziosa per me, cioè la mia capacità di esprimermi. Spero presto di scrivere racconti e piccoli saggi su altri argomenti che spero possano interessarvi". (ANSA).