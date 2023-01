A Roma torna 'Nebbiolo Nel Cuore', ci sarà anche app

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Nebbiolo Nel Cuore", l'evento enogastronomico diventato ormai un 'Must' per enofili, wine-lovers e operatori del settore del nobile vitigno italico, torna a Roma con la sua nona edizione, che si svolgerà sabato e domenica presso il Grand Hotel Palatino di via Cavour.

Un traguardo raggiunto da Riserva Grande dopo anni di edizioni realizzate con grande successo, grazie a una mission semplice ed ambiziosa, portata avanti con determinazione: la promozione culturale del Nebbiolo e delle sue terre di elezione. Il vitigno a bacca rossa tra i più noti e amati anche oltre i confini nazionali, re di tanti variegati terroirs nordici italiani, a "Nebbiolo Nel Cuore" verrà presentato attraverso le sue molteplici declinazioni ed espressioni: Roero, Barbaresco e Barolo, Gattinara e Ghemme, Boca e Lessona, Bramaterra e Fara, Sizzano e Valli Ossolane, Colline Novaresi e Coste della Sesia, Valle D'Aosta e Valtellina, Monferrato, Carema e Canavese e le altre micro realtà sparse sul territorio. Il format dell'evento, sperimentato edizione dopo edizione, non verrà cambiato: attraverso banchi di assaggio e seminari i visitatori avranno l'opportunità di valutare ed esperire le diverse declinazioni territoriali del grande vitigno.

Riserva Grande nel corso di questa nona edizione ha deciso di presentare una nuovissima e innovativa guida sul Nebbiolo e sui suoi territori d'eccellenza, che sarà creata anche come un vero e proprio Vademecum per i suoi utenti, realizzato per mezzo di una app "Nebbiolo Nel Cuore". E questo come strumento utile anche ai viaggiatori appassionati di Nebbiolo che vogliano visitare i luoghi in cui il grande vitigno viene prodotto.

Quindi, oltre a riportare tutte le indicazioni utili a visitare le cantine aderenti, nella app verranno menzionate anche le strutture ricettive (hotels, B&B, agriturismi, ristoranti, locande) che possano accogliere gli enoturisti appassionati desiderosi di soggiornare nelle terre d'eccellenza del Nebbiolo.

