A Roma strada per ricordare sindaco Vetere, approvata mozione

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Roma avrà una strada dedicata a Ugo Vetere, ex sindaco di Roma che successe a Luigi Petroselli.

"L'Aula Giulio Cesare ha approvato all'unanimità una mozione che impegna il sindaco e la Giunta a intitolare una via della capitale ad un uomo mai dimenticato, importante politico italiano del Partito Comunista Italiano, grande Sindaco della nostra città, che ha dato un nuovo impulso alle politiche per i più deboli e per lo sviluppo", afferma Giulia Tempesta, consigliera del Partito Democratico e presidente della Commissione Bilancio di Roma Capitale.

"Ugo Vetere amava e credeva nella politica come servizio, ha fatto parte della storia più bella della nostra città e per questo vogliamo rendergli omaggio, anche in vista del decennale dalla morte che ricorrerà il prossimo 2 aprile. Non possiamo dimenticare il suo grande impegno umano e civile, le sue battaglie per rimuovere ostacoli sociali, economici e culturali.

A lui dobbiamo l'opera di risanamento delle borgate romane iniziata con le giunte di sinistra, un lavoro straordinario per sanare ferite profonde tra centro e periferia. E' stato anche protagonista della battaglia per il diritto alla casa e sostenne la nascita dell'Estate Romana. Un sindaco importante, una persona di grande umanità, che ha guardato soprattutto alle periferie e al rilancio di Roma come Capitale d'Italia. Grazie a tutti i consiglieri che hanno sottoscritto la mozione, votata all'unanimità dall'Assemblea Capitolina", conclude la consigliera dem. (ANSA).