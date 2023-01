Investito da treno, 70enne morto in provincia di Roma

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Un uomo di circa 70 anni è morto questa mattina dopo essere stato investito da un treno. Il fatto è avvenuto nella stazione di Colleferro, centro in provincia di Roma. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuto i vigili del fuoco. In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'accaduto. Indagini affidate alla Polfer. (ANSA).