Ancora sassi contro bus Atac,"spostare campo nomadi via Candoni"

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - "Siamo costretti ancora una volta a denunciare la situazione del campo rom di Via Candoni a Magliana. Nonostante i ripetuti accessi e censimenti delle forze dell'ordine, ieri sera tre vetture Atac" in entrata o in uscita dal deposito Magliana "sono state bersagliate con sassi e messe fuori servizio. L'altro ieri sera altri quattro bus. Si tratta peraltro di tutte vetture nuove": lo dichiara Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale. "La situazione - aggiunge - non cambia ed è pericolosa, l'unica soluzione è delocalizzare quel campo rom".

"In due giorni sono state danneggiate 7 vetture in entrata o in uscita dal deposito Atac Magliana attraverso il lancio di sassi provenienti dal villaggio della solidarietà di via Candoni. Si tratta dell'ennesimo caso. Non è più sostenibile la presenza del villaggio accanto a un sito sensibile, quale è il deposito Atac Magliana in via Candoni", rincara il presidente dell'XI Municipio di Roma, Gianluca Lanzi.

"L'ennesimo atto vandalico verso la rimessa dell'Atac compiuto dei residenti nel campo rom di via Candoni ha finalmente 'svegliato' il Partito Democratico", commenta il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca.

(ANSA).