Lazio: D'Amato,reddito formazione per giovani che cercano lavoro

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - Si chiamerà 'reddito di formazione' sarà di 800 euro e servirà ad aiutare chi cerca lavoro: è una delle proposte per il Lazio del candidato presidente del centrosinistra Alessio D'Amato. "Quasi 1 giovane su 4 tra i 15 e i 34 anni - spiega - non lavora e non è impegnato in un percorso di formazione. Vogliamo dare 800 euro accompagnandoli ad un percorso formativo individualizzato rivolto a giovani in cerca di prima occupazione, donne con figli a carico e a chi è per chi è in condizione di difficoltà utilizzando i Fondi europei". Il piano sarà costruito con l'aiuto di associazioni, università e imprese.

Le altre proposte messe in campo da D'Amato riguardano un piano per la sicurezza stradale - con riqualificazione delle strade, aumento dei controlli, campagne di sensibilizzazione nelle scuole - il trasporto pubblico, con l'abbonamento gratis ai giovani under 25 e agli anziani over 80, 100 comunità energetiche rinnovabili per produrre energia sostenibile a costo ridotto e un grande piano per far crescere le imprese del Lazio.

